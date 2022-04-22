Компания MR Group стала «Девелопером года» по версии CRE Awards
Компания MR Group в одиннадцатый раз победила в номинации «Девелопер года» премии CRE Awards, которая является одной из самых престижных на рынке недвижимости России.
Отмечается, что портфель компании MR Group — это 44 объекта общей площадью 7 миллионов «квадратов» в Москве, Подмосковье и Сочи. Так, компания является одним из самых признанных российских девелоперов.
На сегодняшний день на разных стадиях реализации в столице находятся проекты Bvlgari Hotel & Residences Moscow, штаб-квартира Яндекс, цифровой бизнес-центр iCITY, ЖК «Павелецкая Сити» и многие другие.
Методика оценки проектов на премии CRE Awards была разработана ведущими специалистами Moscow Research Forum и ежегодно актуализируется экспертами участников рынка. В состав жюри премии входят более 200 признанных отраслевых экспертов.
MR Group работает на рынке России с 2003 года и является одной из крупнейших компаний по объему продаж и строительству жилой и коммерческой недвижимости. Компания входит в число лидеров рынка по уровню цифровизации и инноваций в своих проектах.
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