Коммерческое помещение выставили на торги в московском районе Хамовники
На городские торги по продаже выставили коммерческое помещение в столичном районе Хамовники. Нежилые 200 квадратных метров свободного назначения продаются рядом с Зубовской площадью на улице Бурденко, в доме 8/1. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента по конкурентной политике Москвы.
«Инвесторов приглашают на торги по продаже нежилого помещения на цокольном этаже жилого дома в шаговой доступности от станции метро «Парк культуры». Оно будет реализовано посредством публичного предложения, что предполагает последовательное понижение начальной цены», – рассказали в Департаменте.
Поучаствовать в торгах смогут и физические, и юридические лица.
Там уточнили, что лот включает кабинеты площадью от 12 до 19 метров, подсобные и другие помещения. Торги пройдут онлайн 21 февраля на электронной торговой площадке «Росэлторг». Заявку можно подать до 12 февраля. Для этого понадобятся регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.
В Департаменте также напомнили о том, что Москва является городом, который развивает предпринимательство и постоянно предлагает бизнесу различное имущество. Витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы, где в разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах. Процедура торгов проходит в онлайн-формате.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Фонда братьев Стругацких заявил о приостановке АБС-премии
- В Иркутске задержали проникшего в школу с пневматическим пистолетом подростка
- Чернышенко: Софт российского производства протестируют на Играх будущего
- ОНК Москвы: Блиновская может пользоваться салоном красоты в СИЗО
- Кличко подтвердил взрывы в Киеве
- Минфин захотел обязать банки отчитываться об операциях с бриллиантами
- В Бишкеке восстановили отопление и горячее водоснабжение после аварии на ТЭЦ
- СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Николаеве и Киеве
- «Ростех»: В зоне спецоперации опробуют винтовку МЦ-572
- Глава Wink: «Слово пацана» посмотрели 23 млн зрителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru