Коммерческое помещение выставили на торги в московском районе Хамовники

На городские торги по продаже выставили коммерческое помещение в столичном районе Хамовники. Нежилые 200 квадратных метров свободного назначения продаются рядом с Зубовской площадью на улице Бурденко, в доме 8/1. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента по конкурентной политике Москвы.

«Инвесторов приглашают на торги по продаже нежилого помещения на цокольном этаже жилого дома в шаговой доступности от станции метро «Парк культуры». Оно будет реализовано посредством публичного предложения, что предполагает последовательное понижение начальной цены», – рассказали в Департаменте.

Поучаствовать в торгах смогут и физические, и юридические лица.

Там уточнили, что лот включает кабинеты площадью от 12 до 19 метров, подсобные и другие помещения. Торги пройдут онлайн 21 февраля на электронной торговой площадке «Росэлторг». Заявку можно подать до 12 февраля. Для этого понадобятся регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

В Департаменте также напомнили о том, что Москва является городом, который развивает предпринимательство и постоянно предлагает бизнесу различное имущество. Витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы, где в разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах. Процедура торгов проходит в онлайн-формате.

