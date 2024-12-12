Княжевская: Новостройку по реновации возведут возле станции метро «Щукинская»
Новый жилой дом в рамках реализации программы реновации построят возле станции метро «Щукинская», сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.
«Для строительства дома общей площадью 40,8 тысячи квадратных метров на улице Габричевского выпустили градостроительный план земельного участка в 0,49 гектара», - сказала она.
Программа реновации, которая предусматривает расселение 5176 домов, была утверждена в августе 2017 года. За 2023 год под заселение было передано 59 новостроек, что обеспечило переселение более 47 тысяч человек.
При этом мэр города Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза. В проекте бюджета на нее заложено 1,2 триллиона рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru