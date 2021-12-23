Капитализация столичного жилого комплекса Symphony 34 за год увеличилась почти вдвое

Закрытый паевой инвестиционный фонд, в который входят доли в строительстве ЖК Symphony 34, за год работы увеличил стоимость пая более чем на 94%. Об этом сообщили в MR Group. Как отмечается, жилой комплекс возводится в Савеловском районе, в пешей доступности от станции метро «Дмитровская», в окружении городских парков и креативных кластеров.

«ЗПИФ, позволяет владельцам паев вместе с застройщиком получать прибыль от продажи квартир — это эксклюзивный для российского рынка продукт, который демонстрирует абсолютную прозрачность работы компании», — рассказала Юлия Перменева, директор по продажам инвестиционных продуктов компании MR Group. По её словам, обладателям активов доступна полная информация об отчетности застройщика и даёт возможность видеть, на что тратятся деньги и какова прибыль проекта.

В состав ЖК Symphony 34 входят четыре башни (от 36 до 54 этажей) концептуальной архитектуры от команды бюро Kleinewelt Аrchitekten. Дизайн-проекты лобби жилого комплекса разработаны международной студией дизайна Jaime Beriestain, планировочные решения принадлежат — дизайн-бюро Олега Клодта, которое известно своими дизайн-концептами для люксовых проектов. Благоустройство территории будет выполнено по проекту бюро West8 — международному бюро из Роттердама.

ЖК устроен по принципу «вертикального города»: все необходимое для повседневной жизни создано внутри жилых корпусов. В составе башен предусмотрены, фитнес-клуб, детский образовательный центр, высококлассные рестораны, стрит-ритейл и т.д. Ввод проекта в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2025 года.

Уникальность продукта состоит в том, что актив привязан к стадии строительства дома, а это значит, что чем выше степень готовности проекта, тем больше уровень дохода.

Данный ЗПИФ создан в финансовом партнерстве с УК «Открытие». Доходность проекта определяется будущей прибылью от реализации жилых квадратных метров в проекте. Symphony 34 предоставляет клиентам возможность стать инвесторами в бизнесе крупнейшей строительной компании MR Group, при этом сумма инвестиций может стартовать от 2 млн рублей. Девелопер владеет 51% паев, а 49% принадлежат квалифицированным инвесторам. Для держателей паев предусмотрены специальные условия покупки жилья в проектах MR Group.

