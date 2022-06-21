Иван Щербаков: Более 30 машино-мест продадут на торгах в Москве
В Москве на торгах будут проданы 33 машино-места на подземных паркингах в Замоскворечье и Таганском районе. Об этом рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, за пять месяцев 2022 года было реализовано более двух тысяч таких объектов.
«22 лота выставлены в Замоскворечье, 11 – в Таганском районе. В среднем площадь предлагаемых машино-мест составляет 10-12 квадратных метров. Приобретение таких лотов актуально как для местных жителей, так и для инвесторов», - добавил Щербаков.
Он сообщил, что в Таганском районе все объекты расположены на паркинге на улице Рогожский Вал, дом 13, корпус два. Парковка находится между Николоямской и Нижегородской улицами, недалеко от Садового и третьего транспортного колец.
При этом по информации Щербакова, в Замоскворечье предлагаемые лоты расположены на четырех паркингах: одиннадцать мест на Люсиновской, дом 37, остальные – на парковках трех жилых домов Большой Серпуховской улицы.
Приобрести машино-места можно на открытых электронных аукционах, посредством публичного предложения и на торгах без объявления цены. Подать заявку на участие возможно до 27 и 28 июня.
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