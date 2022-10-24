Исследовательский центр Баумана построен на 15 процентов

Строительная готовность Исследовательского центра МГТУ имени Баумана составляет 15 процентов, об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Ведутся работы по устройству вертикальных и горизонтальных монолитных конструкций 3-6 этажей», - сказал Загрутдинов.

Началось устройство каркаса и утепления фасадных систем, в подвале строители приступили к отделке помещений. Общая площадь нового Исследовательского центра составит 5 тысяч квадратных метров.

В здании откроют научно-исследовательские пространства, образовательно-досуговый центр, исследовательские лаборатории.

Завершить строительство объекта планируется в третьем квартале 2023 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:НСН-Недвижимость
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры