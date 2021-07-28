Исследование: Москвичи старше 60 лет покупают бизнес-класс без ипотеки

За первую половину 2021 года москвичи старше 60 лет брали недвижимость в жилых комплексах бизнес-класса исключительно без ипотеки. Об этом говорит исследование, проведенное аналитиками компании AFI Development. Если же говорить о покупателях младше 60 лет, то они пользовались ипотекой при покупке жилья бизнес-класса в 62% случаев.

Что касается жилья комфорт-класса, то в зависимости от жилого комплекса, ипотекой пользовались от 45% до 47% граждан пенсионного и предпенсионного возраста, в то время, как другие покупатели приобретали жилье с помощью ипотечного кредита в 82-85% случаев.

Всего за 2021 год доля приобретенного жилья бизнес-класса от AFI Development составила 8% от общего числа реализуемых AFI Development клубных жилых комплексов .

Пенсионеры же поучаствовали в 5% сделках по приобретения жилья комфорт-класса в Москве, и в 7% - в Московской области.

Также жители старше 60 лет чаще и со стопроцентной оплатой стали приобретать и коммерческую недвижимость. За первое полугодие этого года доля покупателей такого возраста от общего числа составила 27 процентов. В то время, как за период с 2016 по 2020 год она не превышала 20%.



«Среди клиентов «за 60» преобладают женщины. Как правило, жилье такие клиенты приобретают не для себя, а для детей и внуков, помогая уже им решить квартирный вопрос. Мы ожидаем, что количество пожилых граждан, инвестирующих в столичную коммерческую и жилую недвижимость будет в ближайшее время расти, в том числе за счет региональных клиентов», - заявила руководитель отдела аналитики AFI Development Ирина Емелина.

По ее словам, такому росту может способствовать повышенный интерес представителей старшего поколения к сохранению сбережений и желание финансово поддержать родственников.

