Инвесторам предложили 10 помещений в историческом центре Москвы
Предприниматели могут купить 10 помещений в центре Москвы для ведения бизнеса, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Иван Щербаков.
«Объекты находятся в исторических районах столицы, где расположены оживленные прогулочные зоны, деловые и административные кварталы», - сказал Щербаков.
На торги выставлены объекты в Таганском, Красносельском, Басманном, Пресненском, Мещанском районах, а также в Замоскворечье. Площадь помещений составляет от 49,9 до 575,1 квадратного метра. Все объекты имеют свободное назначение, что позволит использовать их по усмотрению собственника: в помещениях площадью до 100 квадратных метров можно разместить парикмахерскую или салон красоты, центр дополнительного образования или художественную студию, а крупные лоты чаще используются для офисов, супермаркетов и других коммерческих предприятий.
Прием заявок на участие в торгах уже ведется и завершится в период с 3 по 19 октября. Сами аукционы пройдут на электронной площадке «Росэлторг».
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