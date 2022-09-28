Инвесторам предложили 10 помещений в историческом центре Москвы

Предприниматели могут купить 10 помещений в центре Москвы для ведения бизнеса, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Иван Щербаков.

«Объекты находятся в исторических районах столицы, где расположены оживленные прогулочные зоны, деловые и административные кварталы», - сказал Щербаков.

На торги выставлены объекты в Таганском, Красносельском, Басманном, Пресненском, Мещанском районах, а также в Замоскворечье. Площадь помещений составляет от 49,9 до 575,1 квадратного метра. Все объекты имеют свободное назначение, что позволит использовать их по усмотрению собственника: в помещениях площадью до 100 квадратных метров можно разместить парикмахерскую или салон красоты, центр дополнительного образования или художественную студию, а крупные лоты чаще используются для офисов, супермаркетов и других коммерческих предприятий.

Прием заявок на участие в торгах уже ведется и завершится в период с 3 по 19 октября. Сами аукционы пройдут на электронной площадке «Росэлторг».

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ФОТО: Аренда помещений
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