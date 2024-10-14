Группа Аквилон возводит свыше 1,1 млн кв. м недвижимости

За 21 год деятельность Группы Аквилон охватила шесть регионов: Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Архангельск и Северодвинск, а также Иваново. Всего к октябрю 2024 г. на этапе реализации у компании — 33 проекта, в числе которых многоквартирные дома, апарт-комплекс, бизнес-центры и объекты социальной инфраструктуры. На текущий момент портфель строящихся объектов девелопера составляет более 1,1 млн. кв. м.

«Мы всегда ставим перед собой амбициозные цели и планомерно их реализуем, придерживаясь нашей стратегии «разумного девелопмента». А именно — гибкости бизнес-процессов, реинвестиции прибыли обратно в компанию и развития поступательного, а не экспоненциального. Это позволяет Группе Аквилон выполнять обязательства перед клиентами и расти географически качественно. Мы постепенно укрепляем наши позиции на федеральном уровне путем увеличения и диверсификации портфеля, а также его успешной реализации» — отметил Дмитрий Рогатых, генеральный директор Группы Аквилон Москва.

В Москве Группа Аквилон возводит 250 тыс. кв. м недвижимости: два жилых комплекса — INDY Towers и «Аквилон BESIDE 2.0», а также многофункциональный проект «Аквилон SIGNAL». Самым масштабным в столичном портфеле строящихся объектов является апарт-комплекс в районе Отрадное — «Аквилон SIGNAL» — четыре корпуса на 85 тыс. кв. м. В башнях 1 и 2 компания запроектировала 941 апартамент для постоянного проживания резидентов. В корпусах 3 и 4 запланирован 4-х звездочный апарт-отель на 758 гостиничных номеров с чистовой отделкой и необходимым набором мебели и техники. Здесь у инвестора будет возможность приобрести юнит с программами доходности: гарантированной и по котловому методу. После завершения строительства собственник сможет передать свой лот в управление профессиональному гостиничному оператору от Группы Аквилон — DOMOTEL, который уже администрирует самый северный отель России — Novotel в Архангельске.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области федеральный девелопер возводит девять проектов — свыше 437 тыс. кв. м недвижимости, включая многоквартирные дома, бизнес-центр и ряд социальных объектов. Самый масштабный проект в «северной» столице на стадии реализации — «Аквилон Leaves» в Московском районе. На текущий момент компания строит две очереди жилого комплекса на 168 тыс. кв. м и 1 863 квартиры. В рамках благоустройства будет создан уютный внутренний двор с обустроенными зонами для прогулок и отдыха, а также детскими и спортивными площадками. Один из строящихся проектов в Ленинградской области — два этапа «Аквилон Stories» на 93 тыс. кв. м в городе Кудрово. Здесь девелопер возведет два жилых корпуса на 1 672 лота и создаст «линейный дендропарк» для резидентов.

Около 450 тыс. кв. м недвижимости Группа Аквилон реализует в Архангельске и Северодвинске. Здесь актив компании — 15 жилых комплексов. Самым крупным строящимся объектом девелопера в столице Поморья является проект в центре города — «Аквилон City Towers» — более 44 тыс. кв. м. на 706 квартир. Во внутреннем дворе компания создаст места для активного и спокойного отдыха, а также детский сад. «Квартал 100 by Akvilon» общей площадью свыше 61 тыс. кв. м федеральный девелопер возводит в Северодвинске, в пешей доступности от Театрального озера. В жилом комплексе запроектированы 942 лота. Здесь резиденты смогут прогуляться в собственном парке, провести время на спортивных и детских площадках.

Группа Аквилон также расширяет регионы присутствия и уже приступила к строительству жилого комплекса «Левитан» в городе Иваново. В проекте, вдохновленном творчеством великого русского художника, на 14 тыс. кв. м девелопер запланировал 143 квартиры. Внутренний двор — приватная территория с воркаут-зоной и баскетбольной стойкой. Комплекс, расположенный в пешей доступности от проспекта Ленина, возводит новое подразделение компании — «Аквилон Регионы».





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