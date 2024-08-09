Группа Аквилон вошла в число лидеров России по объему ввода жилья в эксплуатацию

Согласно оценке независимых экспертов «Единого Ресурса Застройщиков», по итогам семи месяцев 2024 г. федеральный девелопер занял пятое место среди строительных компаний России по объемам ввода жилья в эксплуатацию. Всего сейчас в рейтинге принимают участие 778 застройщиков.

На текущий момент Группа Аквилон работает сразу в семи регионах страны. Завершенные проекты располагаются в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Архангельске и Архангельской области (Северодвинск). Только в 2023 - июле 2024 г. федеральный девелопер ввел в эксплуатацию почти 589 тыс. кв. м домов — это 10 986 квартир.



Самый большой объем жилых комплексов Группы Аквилон, завершенных в 2023-2024 гг., пришелся на Санкт-Петербург — свыше 362 тыс. кв. м (5 947 квартир). Это такие знаковые проекты компании, как квартал премиум-класса Tesoro by Akvilon в историческом центре на Петроградской стороне, «Аквилон SKY» — один из самых крупных на текущий момент комплексов в регионе, «FoRest Аквилон» в современном развивающемся Приморском районе. Сданы также первые очереди «Аквилон ZALIVE» и «Аквилон Stories».

Объем введенного жилья за прошлый и текущий годы в московском и архангельском портфеле компании составил около 113,4 и 113,6 тыс. кв. м, соответственно. Это проект «Аквилон BESIDE» на Рязанском проспекте в Москве, в пешей доступности от самого большого ТПУ России «Нижегородская». Общая площадь двух корпусов на 1 356 квартир составляет 57,3 тыс. кв. Сейчас собственники уже получают ключи. В 2023 г. Группа Аквилон также завершила в столице первую очередь жилого комплекса «Аквилон Митино». В трех корпусах на 56,3 тыс. кв. м представлено 903 квартиры. Покупатели приняли все объекты менее чем за пять месяцев.

В Архангельске Группа Аквилон ввела в эксплуатацию 75,1 тыс. кв. м. жилой недвижимости: RIVER PARK, третья, четвертая и восьмая очереди «Аквилон REKA», Next (этап 2), «О! Берег» и «Аквилон City». Всего это 1 799 квартир. В четырех проектах жители уже заселились, в остальных домах, завершенных в 2024 г., идет подготовка к выдаче ключей. В Северодвинске за обозначенный период введено в эксплуатацию 38,3 тыс. кв. м домов на 981 квартиру. Проекты «Квартал 100 by Akvilon» и «АКВИЛОNLINE» готовятся принимать собственников, а в «Морепарк-2» жители уже заехали.



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