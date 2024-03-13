Группа Аквилон: в московских жилых комплексах бизнес-класса благоустройство занимает почти 60% территорий застройки

Эксперты Группы Аквилон проанализировали объем благоустройства в 13 новых проектах бизнес-класса в границах старой Москвы, которые вышли в открытую продажу с января 2023 г. по конец февраля 2024 г. Сейчас в них реализуется более 3,2 тыс. квартир площадью свыше 646 тыс. кв. м. Средний процент благоустройства от общей площади застройки в исследованных проектах составил 59%.

Доля обустроенных зеленых пространств в данных жилых комплексах значительно варьируется: от 11% до 87% в общей площади застройки. При этом благоустройство, занимающее выше 70% территории, представлено всего в пяти проектах, включая первый объект бизнес-класса от Группы Аквилон в Москве — INDY Towers.

«Благоустройство в наших проектах занимает более 50% территории. Таким образом мы реализуем в жизнь одну из наших основных продуктовых концепций — «Э4», где один из «Э» — это экология. Группа Аквилон озеленяет пространства своих жилых комплексов больше, чем того требуют нормативы. Мы уделяем этому моменту особенное внимание еще и потому что понимаем его значение для создания максимально комфортной среды для наших жителей. На примере INDY Towers мы видим, что клиентам сегодня это действительно важно — по нашим наблюдениям, благоустройство входит в топ-3 факторов, почему покупатели выбирают наш проект среди локальных конкурентов», — отметил Михаил Рогатых, руководитель направления развития продаж Группы Аквилон Москва.

Благоустройство в INDY Towers займет 1,66 га — 74% от суммарной площади застройки в 2,25 га. Озеленения составит 0,58 га. На приватной закрытой территории появятся три концептуальных тематических сада, созерцательный водный маршрут с искусственным водоемом, городские гостиные с навесами и уличной мебелью и уникальный для московских жилых комплексов объект благоустройства — авиарий объемом в 700 куб. м для певчих птиц и тропических растений.





Реклама. ERID: LjN8KSB68. СЗ "Новопесчаная". ИНН 9709059829

