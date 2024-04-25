Группа Аквилон: 93% квартир вблизи крупнейшего ТПУ Европы продаются в двух проектах

Эксперты компании изучили объем предложения в жилых комплексах в пешей доступности от самого крупного ТПУ Европы «Нижегородская». Сейчас продажи от застройщиков открыты в пяти проектах — 677 квартир суммарной площадью 29,2 тысячи «квадратов». Из них 632 лота площадью 26,7 тысячи квадратных метров находятся в двух жилых комплексах, один из которых — «Аквилон BESIDE 2.0».

В новом проекте Группы Аквилон продаются 311 квартир общей площадью более 12 тысяч квадратных метров (46% предложения локального рынка). В «Аквилон BESIDE 2.0» представлен наибольший объем студий в районе — 106 квартир, а также двухкомнатных и трехкомнатных квартиры евро-формата.

По словам руководителя направления развития продаж Группы Аквилон Москва Михаила Рогатых, одно из основных конкурентных преимуществ федерального девелопера — земельный банк. Каждый участок — итог многолетней скрупулезной работы с городскими структурами, брокерами, юристами и аналитиками. В итоге отбираются только лучшие лоты, и местоположение «Аквилон BESIDE 2.0» — наглядный тому пример. «Собственно, и название beside — с англ. “рядом” — отличный показатель ключевого УТП проекта — всё действительно будет рядом с домом», — отметил он.

От ТПУ «Нижегородская» до «Аквилон BESIDE 2.0» можно добраться за семь минут. Поблизости находятся восемь парков, медучреждения, четыре детских сада и семь общеобразовательных школ. В составе квартала Группа Аквилон построит муниципальную школу на 825 учеников. Планируется также создание пешеходного бульвара и торговой галереи вдоль Рязанского проспекта.

Кроме того, на внутренней территории появится двор с ландшафтным дизайном и озеленением, коворкинг на открытом воздухе, событийная площадь с амфитеатром, зоны для активного и тихого отдыха, спортивные пространства, теневые навесы, детские площадки с эко-инвентарем и шаговые тропы. На первом этаже будет находиться Akvilon Kids — специальное детское функциональное пространство, где можно будет играть, заниматься творчеством и проводить семейные праздники. Гранд-лобби продолжит уютную атмосферу двора. Панорамные окна позволят наполнить входную группу большим количеством естественного света, а отделка с применением природных фактур камня и дерева и обилие зеленого декора создадут атмосферу спокойствия и гармонии.

В «Аквилон BESIDE 2.0» предусмотрены 1106 квартир площадью от 22 до 87 квадратных метров. Представлены различные планировочные варианты классических и евро-форматов: от функциональных компактных студий до просторных квартир семейного типа с несколькими спальнями, есть варианты с собственными видовыми террасами. Цены начинаются от 8,5 млн рублей.





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