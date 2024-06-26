Группа Аквилон: 70% покупателей в новых проектах бизнес-класса выбрали квартиры с европланировками

Из европланировок самым популярным оказался двухкомнатный формат — 699 проданных лотов (49%), второе место у «евротрешек» — 569 сделок (40%), далее четырехкомнатные евроквартиры (163 лота или около 11%) и «европятерки» — всего 7 объектов или 0,5% спроса.

Во флагманском проекте Группы Аквилон в Москве — INDY Towers — клиенты также отдавали предпочтение евпропланировкам. Всего на конец мая 2024 г. с момента старта открытых продаж первого этапа жилого комплекса в июле 2023 г. продано 395 квартир на 16,8 тыс. кв. м из 959 запланированных. Из них 297 сделок (75%) пришлись на лоты евроформата.

«Популярность евроформата можно объяснить тем, что это действительно функциональные и экономичные квартиры. В век разумного потребления и особенно в текущих экономических реалиях люди считают деньги и не хотят переплачивать за то, что им не нужно. А в евпропланировках нет, например, длинных вытянутых коридоров или бесполезных углов. Таким образом, приобретая лот меньшей площади, покупатель не только экономит на метраже, но и в дальнейшем на коммунальных услугах. Группа Аквилон взяла такой подход в основу своей концепции разумных метров, поэтому во всех наших проектах всегда есть широкий выбор лотов евроформата», — отметил Михаил Рогатых, руководитель направления развития продаж Группы Аквилон Москва.

Группа Аквилон возводит проект INDY Towers в престижном Хорошевском районе Москвы, в пяти минутах пешей прогулки от МЦК «Зорге». Жилой комплекс будет окружен почти 150 га парков: «Березовая роща», «Ходынское поле» и другие.

Комфорт функциональных планировок и предчистовой отделки квартир дополнят увеличенная высота потолков до 3,5 м и инновации от Группы Аквилон: «умный» дом inHome 3.0, энергоэффективная технология дополнительного утепления TERMO-S и система шумоподавления SOUNDSTOP.

Благоустройство INDY Towers займет 74% земельного участка и будет включать «Сад цветущих сезонов» с авиарием-флорариумом, где будут обитать певчие птицы и тропические растения; «Водный сад» — камерная территория с вечнозеленой изгородью и «Сад игр» — пространство с разнообразными видами активностей для маленьких жителей.

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Группа Аквилон работает на российском строительном рынке с 2003 г. За 20 лет компания построила и сдала точно в срок более 200 объектов недвижимости общей площадью свыше двух млн кв. м: жилые дома, детские сады и школы, многофункциональные торгово-развлекательные центры, офисные и гостиничные комплексы. Основной бизнес федерального девелопера сконцентрирован в пяти регионах страны: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельск и Северодвинск. Группа Аквилон входит в ТОП-20 крупнейших застройщиков страны по данным Единого ресурса застройщиков.





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