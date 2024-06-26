Группа Аквилон: 70% покупателей в новых проектах бизнес-класса выбрали квартиры с европланировками

Эксперты Группы Аквилон изучили квартирографию спроса в 15 жилых комплексах бизнес-класса старой Москвы, которые вышли в открытую продажу с июля 2023 г. по май 2024 г. включительно. Суммарно за выбранный период в столице реализовано 2 048 лотов площадью 110,3 тыс. кв. м. При этом 70% сделок заключены по квартирам евротипа — 1 438.

Из европланировок самым популярным оказался двухкомнатный формат — 699 проданных лотов (49%), второе место у «евротрешек» — 569 сделок (40%), далее четырехкомнатные евроквартиры (163 лота или около 11%) и «европятерки» — всего 7 объектов или 0,5% спроса.

Во флагманском проекте Группы Аквилон в Москве — INDY Towers — клиенты также отдавали предпочтение евпропланировкам. Всего на конец мая 2024 г. с момента старта открытых продаж первого этапа жилого комплекса в июле 2023 г. продано 395 квартир на 16,8 тыс. кв. м из 959 запланированных. Из них 297 сделок (75%) пришлись на лоты евроформата.

«Популярность евроформата можно объяснить тем, что это действительно функциональные и экономичные квартиры. В век разумного потребления и особенно в текущих экономических реалиях люди считают деньги и не хотят переплачивать за то, что им не нужно. А в евпропланировках нет, например, длинных вытянутых коридоров или бесполезных углов. Таким образом, приобретая лот меньшей площади, покупатель не только экономит на метраже, но и в дальнейшем на коммунальных услугах. Группа Аквилон взяла такой подход в основу своей концепции разумных метров, поэтому во всех наших проектах всегда есть широкий выбор лотов евроформата»,отметил Михаил Рогатых, руководитель направления развития продаж Группы Аквилон Москва.

Группа Аквилон возводит проект INDY Towers в престижном Хорошевском районе Москвы, в пяти минутах пешей прогулки от МЦК «Зорге». Жилой комплекс будет окружен почти 150 га парков: «Березовая роща», «Ходынское поле» и другие.

Комфорт функциональных планировок и предчистовой отделки квартир дополнят увеличенная высота потолков до 3,5 м и инновации от Группы Аквилон: «умный» дом inHome 3.0, энергоэффективная технология дополнительного утепления TERMO-S и система шумоподавления SOUNDSTOP.

Благоустройство INDY Towers займет 74% земельного участка и будет включать «Сад цветущих сезонов» с авиарием-флорариумом, где будут обитать певчие птицы и тропические растения; «Водный сад» — камерная территория с вечнозеленой изгородью и «Сад игр» — пространство с разнообразными видами активностей для маленьких жителей.

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Группа Аквилон работает на российском строительном рынке с 2003 г. За 20 лет компания построила и сдала точно в срок более 200 объектов недвижимости общей площадью свыше двух млн кв. м: жилые дома, детские сады и школы, многофункциональные торгово-развлекательные центры, офисные и гостиничные комплексы. Основной бизнес федерального девелопера сконцентрирован в пяти регионах страны: Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Архангельск и Северодвинск. Группа Аквилон входит в ТОП-20 крупнейших застройщиков страны по данным Единого ресурса застройщиков.


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ФОТО: пресс-служба Группы Аквилон Москва.

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