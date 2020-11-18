Госдума на пять лет продлила дачную амнистию

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии, сообщили в пресс-службе нижней палаты.

Принятый закон продлевает на пять лет срок упрощенного порядка оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и садовые дома, которые построены на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства, и соответствуют нормам, закреплённым в Градостроительном кодексе.

Согласно документу, оформление будет осуществляться при наличии права на земельный участок - на основании технического плана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости.

Кроме того, законопроект на пять лет продлевает срок действия положений о возможности направления уведомлений о строительстве жилых домов, которое было начато до 4 августа 2018 года.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, который является одним из авторов законопроекта, отметил, что дачная амнистия действует в РФ уже 14 лет и благодаря ей граждане смогли в упрощенном порядке оформить права почти на 14 миллионов объектов недвижимости, в том числе дачи, садовые дома, бани.

