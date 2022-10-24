ГК ФСК построит в Приморье жилье комфорт-класса

В рамках стратегии региональной экспансии ФСК Регион, входящая в крупнейшую группу федеральных девелоперов - Группу компаний ФСК, приобрела первый земельный участок в Первореченском районе города Владивостока.

Участок расположен в районе со сложившейся инфраструктурой. Вблизи - образовательные, медицинские и спортивные учреждения, супермаркеты и кафе, прогулочные зоны. Девелопер планирует реализовать проект жилой застройки комфорт-класса, отвечающий стандартам группы ФСК, а также всем самым современным требованиям, предъявляемым к проектам подобного уровня.

По словам генерального директора ФСК Регион Алексея Алмазова, создание комфортного жилья и сопутствующей инфраструктуры во Владивостоке будет способствовать улучшению конкурентного предложения на рынке жилого домостроения, а также создавать стимулы для внутренней миграции на Дальний Восток, являющийся стратегическим для России регионом.

«Это наш первый проект в Приморье, и мы убеждены в его успешной реализации, поскольку наблюдаем спрос жителей региона на квартиры повышенной комфортности, качество которых будет удовлетворять все запросы наших потенциальных покупателей», - отметил Алмазов.

