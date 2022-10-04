Футбольное поле с инфраструктурой построили на юго-западе Москвы

В районе Ясенево, на улице Паустовского, владение 6, корпус 2, завершилось строительство футбольного поля с инфраструктурой. Мы уже получили разрешение на ввод, заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Проектом предусматривалась реконструкция недостроенного объекта: поля с двухэтажным административно-бытовым зданием и крытым паркингом для спецтехники. Интерьер корпуса разделен на пять основных секторов: вестибюль, учебные, административные, вспомогательные и технические помещения.

Поле покрыто искусственным газоном. В северной части находится ограждение с шумозащитным экраном. Также строители провели наружное освещение, украсили территорию малыми архитектурными формами и выполнили комплексное благоустройство прилегающего участка.

Кроме того, на территории появились зрительские трибуны вместимостью почти 500 мест, КПП, а также открытые парковки.

