Футбольное поле с инфраструктурой построили на юго-западе Москвы
В районе Ясенево, на улице Паустовского, владение 6, корпус 2, завершилось строительство футбольного поля с инфраструктурой. Мы уже получили разрешение на ввод, заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Проектом предусматривалась реконструкция недостроенного объекта: поля с двухэтажным административно-бытовым зданием и крытым паркингом для спецтехники. Интерьер корпуса разделен на пять основных секторов: вестибюль, учебные, административные, вспомогательные и технические помещения.
Поле покрыто искусственным газоном. В северной части находится ограждение с шумозащитным экраном. Также строители провели наружное освещение, украсили территорию малыми архитектурными формами и выполнили комплексное благоустройство прилегающего участка.
Кроме того, на территории появились зрительские трибуны вместимостью почти 500 мест, КПП, а также открытые парковки.
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