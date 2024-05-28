ФСК Регион построит жилые объекты в Новом Ташкенте
ФСК Регион и Дирекция по строительству города Новый Ташкент заключили соглашение, согласно которому планируется построить многофункциональный жилой комплекс на территории 13-го района в составе Ташкента. Документ был подписан в присутствии первого заместителя председателя правительства России Дениса Мантурова и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.
Новый Ташкент является главным строительным проектом Узбекистана и составит площадь 20 тысяч га. На его территории будет построено жилье категорий от «Комфорта+» до «Премиум». Помимо первоклассного жилья, граждане страны получат комфортное общественное пространство для спорта, отдыха и досуга.
Генеральный директор ФСК Регион Алексей Алмазов отметил, что Узбекистан сейчас находится для России в приоритете для осуществления таких проектов, не только благодаря историческим связям, но и в силу активного развития в разных сферах.
Со стороны Узбекистана документ подписал директор Дирекции по строительству города Новый Ташкент Давронжон Адилов. Он подчеркнул, что ФСК Регион надежный партнер, с которым можно выстроить долгосрочное сотрудничество.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru