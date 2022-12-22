Фонд развития территорий будет содействовать реализации целей нескольких национальных проектов
Гендиректор «Фонда развития территорий» Ильшат Шагиахметов рассказал об итогах работы в 2022 году, а также наметил ряд направлений деятельности на 2023 год.
В частности, Фонд занимается переселением граждан из аварийного жилищного фонда.
«Ежегодно в стране признается аварийным порядка 2,5 млн кв.м жилья. Действующая программа, призвана помочь расселить граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Это порядка полумиллиона человек из 9 млн кв.м. жилья», - отметил Шагиахметов.
По его словам, финансирование на новую программу расселения уже выделено. В 2022-2023 гг. на нее предусмотрено 45 млрд рублей (по 22,5 млрд ежегодно).
Кроме того, глава компании рассказал о проектах комплексного развития территорий (КРТ).
«Принцип КРТ уже применяется для расселения непригодного для проживания жилого фонда. Сейчас на рассмотрении субъектов более 240 проектов в 63 регионах, в границах которых расположены 1 655 жилых домов, признанных аварийными», - пояснил он.
Также одним из важнейших направлений работы фонда, по словам генерального директора, остается восстановление прав обманутых дольщиков.
«В этом году по механизмам Фонда мы восстановили права свыше 22 тыс. граждан. Около 15,5 тыс. граждан получили выплаты, на которые смогут приобрести жилье самостоятельно и 7 тыс. граждан получат или уже получили квартиры в достроенных домах. Силами субъектов были восстановлены права еще примерно 25 тыс. граждан», — сказал Шагиахметов.
Не менее важным блоком работы остается модернизация коммунальной инфраструктуры. Сейчас она реализуется либо путем привлечения займов из Фонда национального благосостояния, либо предоставлением прямых субсидий регионам. В будущем Фонд будет работать и над появлением новых механизмов.
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