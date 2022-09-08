ФОК с бассейном в Северном Бутово готов более чем наполовину

«Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Качаловский» построят в районе Северное Бутово. Сейчас готовность объекта составляет 60%», — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

На объекте завершаются фасадные работы, идет установка входных групп, в ближайшее время начнется подготовка к благоустройству территории, в активной фазе чистовая отделка всех спортивных зон комплекса.

В детском бассейне успешно проведены гидравлические испытания, что позволяет строителям начать укладку плитки. В универсальном зале на финальном этапе черновая отделка пола, вскоре строители приступят к устройству спортивного покрытия. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей.

В составе комплекса предусмотрены: бассейн, ванна для обучения плаванию детей от 7 до 10 лет, универсальный игровой зал для занятий игровыми видами спорта, тренажерный зал, помещения медицинского, административного и технического назначения, а также буфет.

Завершить основные строительные работы планируем в III квартале 2023 года.

