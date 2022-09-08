ФОК с бассейном в Северном Бутово готов более чем наполовину
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Качаловский» построят в районе Северное Бутово. Сейчас готовность объекта составляет 60%», — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
На объекте завершаются фасадные работы, идет установка входных групп, в ближайшее время начнется подготовка к благоустройству территории, в активной фазе чистовая отделка всех спортивных зон комплекса.
В детском бассейне успешно проведены гидравлические испытания, что позволяет строителям начать укладку плитки. В универсальном зале на финальном этапе черновая отделка пола, вскоре строители приступят к устройству спортивного покрытия. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей.
В составе комплекса предусмотрены: бассейн, ванна для обучения плаванию детей от 7 до 10 лет, универсальный игровой зал для занятий игровыми видами спорта, тренажерный зал, помещения медицинского, административного и технического назначения, а также буфет.
Завершить основные строительные работы планируем в III квартале 2023 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+50 618 / сут.
Умерли
385 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+50 293 / сут.
- Военный корабль Румынии подорвался на мине в Черном море
- Латвия ограничила въезд для россиян с шенгенскими визами
- В МИД Венгрии высказались против ограничения цен на российский газ
- Экономист допустил, что Украина зимой столкнется с голодом из-за зерновой сделки
- Власти Херсонской области заявили о взятии в плен участников наступления ВСУ
- В России начали рассылать оформленные с помощью камер штрафы за непристегнутых пассажиров
- СМИ: Карла III официально провозгласят королем Великобритании 10 сентября
- В России стартовали трехдневные выборы
- Минтранс может запретить самокатчикам пересекать дороги по пешеходным переходам
- Смерть Елизаветы II обойдется властям Великобритании в сумму до 6 млрд фунтов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru