ФОК с бассейном построят в Раменках в 2023 году

Строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном «Раменки» завершится в 2023 году, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящий момент на объекте выполнены монолитные работы 3-го этажа, идет армирование стен и колонн 4-го этажа, осенью планируем завершить устройство монолитных конструкций последнего этажа здания и приступить к кровельным работам», - рассказал он.

По его словам, общая площадь четырехэтажного комплекса составит около шести тысяч квадратных метров. Внутри предусмотрены бассейн, тренажерный зал, залы для занятий борьбой и гимнастикой, зона бокса, а также буфет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что количество спортивных объектов в Москве было увеличено более чем в два раза. Сейчас на стадии строительства находятся 15 объектов спорта, в этом году запланирован ввод 10 объектов.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:НСН-Недвижимость
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