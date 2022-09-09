ФОК с бассейном построят в Москве в районе Зябликово
Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в районе Зябликово на пересечении Шипиловской улицы и Орехового проезда. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, на объекте уже выполнено устройство буронабивных свай под подпорную стену и до конца года запланирована заливка фундамента здания.
«Завершение основных строительных работ на ФОКе «Акварис» ожидается в начале 2024 года», - добавил Рафик Загрутдинов.
Общая площадь нового комплекса составит более 4 тыс. кв. метров. В нём разместятся два бассейна, один для взрослых с площадью зеркала воды 25х16 метров и для обучения детей плаванию размерами 10х6 метров. Кроме того, в рамках проекта запланировано устройство тренажерного зала и буфета для посетителей. Проект включает устройство вестибюльной группы помещений с постом охраны, зоной ресепшн и гардеробом. В здании предусмотрен медицинский блок, а также служебно-бытовые и административные помещения для персонала.
Фасад спортивного комплекса облицуют металлическими панелями в составе сертифицированной фасадной системы с воздушным зазором.
Как заявили в департаменте строительства города Москвы, благоустройство территории предполагает установку наружного освещения, размещение малых архитектурных форм, разбивку газонов и цветников, а также высадку деревьев и кустарников.
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