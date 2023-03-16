Филиал Курчатовской школы построят в новом ЖК на северо-западе Москвы
Филиал Курчатовской школы появится на северо-западе российской столицы в районе Покровское-Стрешнево. Учебное заведение построят в составе жилого комплекса бизнес-класса City Bay на берегу Спасского затона Москвы-реки и передадут городу в 2026 году.
Школа объединит учебные классы, IT-полигон, библиотеку-медиатеку, лабораторно-исследовательский комплекс, а также спортивную инфраструктуру. Кроме того, в составе проекта предусмотрены многофункциональные общественные пространства. Одной из ключевых особенностей станет распределение потоков учащихся младших и старших классов.
Новый инфраструктурный объект станет ключевой составляющей в формировании современного образовательного кластера на территории ЖК City Bay, который возводит MR Group рядом со станцией метро «Тушинская».
Среди прочего, во входных группах здания школы для удобства родителей обустроят места отдыха с кофе-автоматами, где можно буде дожидаться детей с уроков. На крыше оборудуют безопасную смотровую площадку, откуда будет открываться вид на Спасский затон. Там можно будет также проводить занятия, внеклассные мероприятия.
Как отметила генеральный директор девелопера Мария Литинецкая, открытие филиала Курчатовской школы, станет отличительной чертой не только жилого комплекса, но и в целом всего района Покровское-Стрешнево.
Курчатовская школа была создана при одноимённом Национальном исследовательском центре в 1991 году. Она обладатель Гранта Мэра Москвы и входит в топ-70 лучших школ столицы в рейтинге по итогам 2021/2022 учебного года.
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