Эстакаду через МЖД и Варшавское шоссе строят без перекрытия дороги
Возведение эстакады через Курское направление Московской железной дороги и Варшавское шоссе ведется с сохранением движения автотранспорта на пересекаемом Варшавском шоссе, рассказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, специалисты устанавливают все пролетные строения в проектное положение методом продольной надвижки в сочетании с конвейерно-тыловой сборкой, чтобы не перекрывать шоссе.
«Только пролетное строение между третьей и четвертой опорами основного хода эстакады собирается кранами с использованием временных опор», – отметил Загрутдинов.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в свою очередь рассказал, что эстакада готова почти на 70%. Протяженность объекта составит 508 метров, конструкцию поддерживают монолитные опоры, шесть – на основной ход, три – на съезд.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всего на участке от МКАД до автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе строятся два тоннеля, четыре эстакады, мост и три очистных сооружения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru