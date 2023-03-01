Тоннельный путепровод на западе Москвы достроен на 80%
Строительство путепровода тоннельного типа на Северном дублере Кутузовского проспекта (СДКП) практически завершено. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«Строительство автотрассы ведется в рамках концессионного соглашения. В настоящий момент на 80 процентов завершено строительство тоннельного путепровода, позволяющего автомобилистам съехать с дублера на внутреннюю сторону МКАД», – сообщил он.
По его словам, рабочим осталось уложить защитный бетонный слой и два слоя асфальтобетонного покрытия. Отмечается, что в одном из технологических помещений разместится насосная станция, обеспечивающая оперативное отведение воды с дороги.
Добавляется, что проект строительства Северного дублера Кутузовского проспекта является самым крупным по масштабу - общая длина путепровода тоннельного типа составляет почти 265 метров, а также по финансовым затратам - инвестиции в строительство составляют порядка 68 млрд рублей.
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