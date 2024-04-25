Эксперт рассказал о влиянии редевелопмента территорий на качество городской среды

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет благоустроен участок между Дербеневской набережной, Кожевнической и Летниковской улицами, поблизости от Павелецкого вокзала и станции метро «Павелецкая». Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.



Здесь будет построена не только жилая недвижимость, но также общественно-деловые и социальные объекты, в частности, образовательный комплекс с детским садом и школой, гостиница с физкультурно-оздоровительным комплексом, инновационный образовательный колледж, отделения банков, офисы, кафе, магазины и рестораны. Также строители выполнят работы по благоустройству прилегающей территории и обновлению улично-дорожной сети.



Всего в столице реализуются 77 проектов КРТ. Их успешное воплощение в жизнь позволит создать более 196 тысяч рабочих мест.



В свою очередь генеральный директор компании FinHelp, эксперт по финансам МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Павел Вешаев указал на то, что качественное благоустройство города влияет не только на социальную сферу, но и на экономическую составляющую.



«Иногда может показаться, что в качественном благоустройстве города есть только затраты на “социалку”: жить становится приятнее, городская среда облагораживается, но прямой экономической выгоды от этого никакой. Просто налоги, собранные с населения и бизнеса, наконец-то потрачены на общественное благо.



Однако любой благоустроенный квадратный метр городского пространства, будь то клумба с цветами, очаровательная детская площадка или симпатичный стрит-ритейл, как по волшебству продуцирует массу экономической активности многих экономических агентов: строительные материалы необходимо произвести и завезти (сразу включаются в экономическую цепочку и карьеры с песком, и логистические компании), сталелитейные заводы делают арматуру, производители уличной мебели тоже не сидят без дела, а архитекторы — без заказов. Один рубль, вложенный в развитие городской среды, сразу катализирует движение в 20-30 раз большего финансового потока. А ведь вкладывают не рубль и не два, а гораздо большие средства.



Если же это не просто технические улучшения, а настоящая джентрификация района, как это происходит сейчас с некогда неприглядным промышленным Даниловским районом, то в прямом и переносном смысле закладывается основа экономического процветания для всего города в целом. Ухоженные променады, современное жилье, интересные коммерческие объекты всегда служат питательной почвой для разноплановой бизнес-активности», — сказал Вешаев.

