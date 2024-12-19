Эксперт: Программа реорганизации промзон является важным фактором развития столицы
В Москве утвержден проект застройки части производственной зоны № 32 Котляково, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
По его словам, территория площадью 10,31 гектара расположена в районе Царицыно на юге Москвы между Деловой улицей и путями Павелецкого направления Московской железной дороги. В настоящее время там расположены устаревшие объекты складского назначения.
По словам директора по развитию одного из архитектурных бюро столицы Натальи Вагановой, несмотря на плотную застройку в Москве по-прежнему сохранились огромные территории, которые практически не используются.
«В рамках долгосрочных градостроительных планов по развитию столицы программа реорганизации промзон является одной из самых важных», - подчеркнула эксперт.
Она обратила внимание и на то, что в их число входят устаревшие складские строения промзоны «Котляково».
«Фактически, вместо неэффективно используемых территорий, здесь с нуля будет построен целый район с полноценной инфраструктурой – детскими учреждениями, спортивными объектами и торговыми точками. Территория обладает удачной транспортной доступностью – имеются станции метро. Кроме того, планируется дополнительное развитие улично-дорожной сети данного участка», - отметила Ваганова.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о реорганизации участков в Гагаринском районе по программе КРТ.
«В столице принято решение о реорганизации двух участков в Гагаринском районе общей площадью 1,02 гектара, которые входят в один проект комплексного развития территорий. Их реорганизует оператор КРТ, который в течение пяти лет построит жилье для целей программы реновации и других нужд города», - рассказал заместитель мэра. Он также добавил, что инвестиции в проект оцениваются более чем в три миллиарда рублей, кроме того в Москве появится свыше 70 рабочих мест.
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