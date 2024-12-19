Эксперт оценила позитивное влияние КРТ на развитие столичных районов
В рамках программы комплексного развития территории (КРТ) будут построены нежилые здания в районе Дорогомилово (ЗАО), соответствующее решение принято московским правительством. Постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Земельный участок площадью 2,11 га находится между МЦД-4 и Поклонной улицей, рядом с пересечением Кутузовского проспекта и ТТК, а также городским вокзалом Кутузовская.
Градостроительный потенциал составляет 65 тысяч «квадратов». Ожидается, что здесь построят объекты общественно-делового назначения, благоустроят территорию, модернизируют улично-дорожную сеть и обеспечат работой 1900 москвичей.
В столице реализуются 108 проектов КРТ суммарной площадью более 1300 га. Они предполагают строительство 27,4 млн «квадратов» недвижимости и создание 333 тысяч рабочих мест.
По словам гендиректора архитектурного бюро Юлии Зубарик, КРТ является эффективным инструментом реорганизации неэффективно используемой территории города. В рамках программы строятся комфортные общественные и жилые кварталы со всей необходимой инфраструктурой. Городские власти, девелоперы и обычные москвичи совместно планируют развитие городской среды. Кроме преображения облика района и создания новых рабочих мест, проект обеспечит дополнительные поступления в столичный бюджет.
"Примером КРТ, в рамках которого в престижном районе Москвы реорганизуются неэффективно используемые территории является утвержденный Мэром проект КРТ в районе Дорогомилово. Данный район граничит с ЦАО и стал относиться к престижным в советское время, когда на территории района предоставляли квартиры партийной, государственной и культурной элите СССР. В рамках КРТ планируется возвести объекты общественно-делового назначения, которые позволят создать 1,9 тысячи новых рабочих мест" - подчеркнула Юлия Зубарик.
Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о реорганизации по программе КРТ участка в Даниловском районе Москвы.
«Неэффективно используемый участок вблизи акватории Москвы-реки и улицы Мустая Карима площадью 0,83 гектара ждет редевелопмент по программе комплексного развития территорий. Здесь запланировано строительство современного жилья. Объем вложений в развитие площадки составит 7,34 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект — 41,05 миллиона рублей. Реализация проекта позволит создать в Даниловском районе около 80 рабочих мест», — отметил вице-мэр.
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