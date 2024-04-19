Эксперт отметил высокие темпы строительства в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичном районе Котловка по программе Комплексного развития территорий построят школу на 1350 учеников.
По словам эксперта «Опоры России», президента Судебно-экспертной палаты Российской Федерации Дениса Подшиваленко, строительство новых объектов ведется в Москве ускоренными темпами.
«В советские годы городские строители строили 3 млн квадратных метров жилья в год. А в 2023 году в столице было сдано 12 млн квадратных метров жилья, из них 2 млн было направлено на переселение по программе реновации. И что важно – транспортное строительство при этом не отстает, метро с невиданной скоростью приходит в новые районы города. И при этом Москва еще инвестирует в проекты федеральной значимости, такие, как Национальный космический центр», - сообщил он.
На данный момент в городе одобрено 76 проектов Комплексного развития территорий, добавил Собянин. Их реализация позволит создать около 194 тысяч рабочих мест.
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