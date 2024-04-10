Эксперт: Комплексный подход к редевелопменту территорий Москвы решает и социальные задачи

На западе Москвы идет строительство или находится в стадии проектирования 46 новых домов по программе реновации. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. В новые дома смогут переехать около 40 тысяч жителей.



Профессор НИУ МГСУ, общественный уполномоченный по кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков подчеркнул важность создания социальной инфраструктуры в новых жилых кварталах.



«Программа реновации жилищного фонда – успешный проект государственно-частного партнерства. И тут факт, что он идет ритмично, без сбоев, говорит о высоком уровне управления как со стороны правительства Москвы, так и со стороны инвесторов.



Очень важно, что помимо жилья в шаговой доступности от новых кварталов создается вся необходимая социальная инфраструктура», - сказал он.



В Очаково-Матвеевском по программе стимулирования создания мест приложения труда построят школу на 1000 учеников и спортхаб на 100 любителей экстрима. Помимо прочего, это даст возможность жителям найти работу в непосредственной близости от места жительства.



«Для девелопмента это большой и прогнозируемый фронт работ, что очень важно в период финансовой нестабильности. Для города - это комплексный подход в застройке территорий, что позволяет решать целый спектр социальных задач», - отметил Кулаков.



Сейчас в ЗАО переданы под заселение 36 новостроек. Около 17,7 тысячи горожан получили современные квартиры. Из них свыше 1,7 тысячи — в этом году.

