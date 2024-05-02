Эксперт: Электродепо «Южное» станет крупнейшим в России комплексом обслуживания метро
В Москве продолжается строительство масштабного инфраструктурного объекта метрополитена — электродепо «Южное». О деталях проекта в своем Telegram-канале рассказал мэр города Сергей Собянин.
По его словам, электродепо возьмет на себя ремонт и техническое обслуживание составов Замоскворецкой линии метро, на территории возведут 46 зданий и сооружений общей площадью более 78 тысяч квадратных метров.
Со своей стороны, председатель Комиссии по архитектуре и градостроительству МГО « Опоры России» Дмитрий Мавзолевский подчеркнул, что реализация проекта напрямую скажется на комфорте и безопасности пассажиров.
«Строительство электродепо «Южное» является важным этапом в развитии инфраструктуры столичного метрополитена. Оно позволит обеспечить качественный ремонт и техническое обслуживание составов Замоскворецкой линии метро, что повысит безопасность и комфорт пассажиров. Это является важным шагом в реализации программы по модернизации и развитию метрополитена в Москве», - рассказал он.
Также открытие электродепо «Южное» позволит создать крупнейший в России комплекс по ремонту, обслуживанию и эксплуатации вагонов метро, что будет способствовать повышению эффективности работы метрополитена в целом. Всего с 2011 года в столице возвели и реконструировали уже 12 электродепо. В этом году планируют достроить «Столбово», а к 2030 году — «Ильинское», «Бирюлевское» и «Троицкое».
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