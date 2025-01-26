Ефимов: Четыре объекта социальной инфраструктуры возвели на юге Москвы в 2024 году

В 2024 году девелоперами на юге Москвы было возведено четыре объекта социнфраструктуры. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



По его словам, за прошлый год в Южном административном округе города девелоперы построили в общей сложности свыше 16 тысяч квадратных метров объектов социальной инфраструктуры.

«Из них примерно две тысячи квадратных метров приходится на два частных детсада, которые рассчитаны на 175 воспитанников. На юге Москвы также возвели физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 358 квадратных метров и музей площадью 13,8 тысячи квадратных метров», - добавил Ефимов.

В свою очередь министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что музейно-выставочный центр «Коллекция», расположенный в Даниловском районе, стал крупнейшим соцобъектом, возведенным на юге столицы в минувшем году. Кроме того, в Даниловском районе также появились два детсада, а в Нагорном — ФОК.

При этом в Мосгосстройнадзоре подчеркнули, что представители ведомства контролируют ход работ при строительстве соцобъектов в городе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году в столице появился 81 новый объект здравоохранения, образования, спорта и культуры.

