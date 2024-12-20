Ефимов: Башенные краны в Москве впервые украсили к Новому году

Столичные башенные краны впервые украсили к Новому году, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«К концу декабря впервые новогодняя подсветка появится на 90 башенных кранах на 65 строительных площадках города, включая 12 участков, где возводят дома по программе реновации», – отметил Ефимов.



По его словам, на башенных кранах, которые установлены на строительных площадках домов по реновации и крупных инвестиционных объектов, также появятся логотип Комплекса градостроительного политики и строительства столицы и герб Москвы. Башенные краны будут украшены яркими цветовыми оформлениями, благодаря чему их будет видно издалека.



Как отметил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, новогодние поздравления появятся на строительных площадках Международной академии хоккея Александра Овечкина, стадиона «Торпедо» имени Э.А. Стрельцова, многофункционального комплекса «Олимпийский», Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева и других.

