Дворец спорта в Лужниках начнут реконструировать в 2024 году

В 2024 году в Москве начнется реконструкция Дворца спорта в Лужниках. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, архитектурный облик обновленного спортивного объекта будет сочетать массивное прямоугольное основание и овальный стеклянный купол на крыше. Решение призвано напомнить об основной зоне проекта - ледовом поле. Чиновник отметил, что в перспективе Дворец спорта может стать домашней базой одной из хоккейных команд, а также зоной для массового катания на коньках.

После реконструкции Дворец спорта будет отвечать современным тенденциям и всем необходимым регламентам, он дополнит исторически значимый спортивный кластер в центре столицы. В него войдут основная и тренировочная ледовые арены, спортивные залы, административные и технические помещения, блок восстановления спортсменов, а также музейные пространства, магазины сувениров, конференц-зал.

