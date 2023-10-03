Дворец спорта в Лужниках начнут реконструировать в 2024 году
В 2024 году в Москве начнется реконструкция Дворца спорта в Лужниках. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, архитектурный облик обновленного спортивного объекта будет сочетать массивное прямоугольное основание и овальный стеклянный купол на крыше. Решение призвано напомнить об основной зоне проекта - ледовом поле. Чиновник отметил, что в перспективе Дворец спорта может стать домашней базой одной из хоккейных команд, а также зоной для массового катания на коньках.
После реконструкции Дворец спорта будет отвечать современным тенденциям и всем необходимым регламентам, он дополнит исторически значимый спортивный кластер в центре столицы. В него войдут основная и тренировочная ледовые арены, спортивные залы, административные и технические помещения, блок восстановления спортсменов, а также музейные пространства, магазины сувениров, конференц-зал.
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