Две новостройки по реновации появятся в столичном районе Богородское в 2025 году

В 2025 году завершится возведение двух корпусов по программе реновации в районе Богородское на востоке Москвы, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, на сегодняшний день ведется строительство надземной части здания. В новостройках будет 486 квартир, семь из которых будут оборудованы для маломобильных граждан. Входные группы корпусов будут украшены витражным остеклением. На первых нежилых этажах расположатся вестибюль, почтовые ящики, лифты, а также технические помещения.

Придомовая территория будет благоустроена и озеленена – специалисты высадят деревья, кустарники и разобьют цветники. Во дворе также построят детскую и спортивную площадки, а также зону для отдыха.

Ознакомиться с более подробной информацией о программе реновации в Москве можно на сайте mos.ru. Москва является одним из регионов-лидеров по темпам и объемам строительства жилья, а за последние годы объем строительства и ввода жилья вырос в два раза.

