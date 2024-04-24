Две новостройки по реновации появятся в столичном районе Богородское в 2025 году
В 2025 году завершится возведение двух корпусов по программе реновации в районе Богородское на востоке Москвы, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, на сегодняшний день ведется строительство надземной части здания. В новостройках будет 486 квартир, семь из которых будут оборудованы для маломобильных граждан. Входные группы корпусов будут украшены витражным остеклением. На первых нежилых этажах расположатся вестибюль, почтовые ящики, лифты, а также технические помещения.
Придомовая территория будет благоустроена и озеленена – специалисты высадят деревья, кустарники и разобьют цветники. Во дворе также построят детскую и спортивную площадки, а также зону для отдыха.
Ознакомиться с более подробной информацией о программе реновации в Москве можно на сайте mos.ru. Москва является одним из регионов-лидеров по темпам и объемам строительства жилья, а за последние годы объем строительства и ввода жилья вырос в два раза.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru