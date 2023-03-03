Два жилых корпуса возведут по программе реновации на востоке Москвы
Два жилых корпуса для переселения по программе реновации введут в эксплуатацию на востоке столицы в 2024 году. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, они будут расположены в районе Ивановское на улице Молостовых, з/у 18.
«В настоящее время идет возведение надземной части здания», - уточнил Загрутдинов.
Каждый корпус будет двухсекционным переменой этажности по индивидуальному проекту. Подземная одноуровневая автостоянка разместится под территорией внутреннего дворового пространства.
При внешней отделке зданий будет применена система вентилируемого фасада с использованием фиброцементного бетона и клинкерной плитки. Новостройку выполнят в натуральных природных оттенках: светло-бежевом и коричневом с акцентными графитовыми вставками. На фасадах установят декоративные корзины для кондиционеров.
Всего в здании будет 272 квартиры: 54 однокомнатных, 186 двухкомнатных и 32 трёхкомнатных. Две квартиры оборудуют для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику.
Первые этажи сделают нежилыми – здесь разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части жилого дома будут расположены лифтовой холл, колясочные, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения.
Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах выполнят в один уровень с поверхностью земли. Во дворе оборудуют детскую игровую и спортивную площадки, а также зону для отдыха взрослых.
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