Два жилых корпуса по реновации введут в районе Нижегородский

Два жилых корпуса для переселения по программе реновации планируется ввести в 2025 году в районе Нижегородский на Новохохловской улице. На месте будущих домов сейчас разрабатывают котлован, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новый дом будет состоять из двух отдельных монолитных корпусов. Один разделят на три секции, другой сделают односекционным. Между корпусами появится декоративная арка. Фасады облицуют бетонной плиткой «под кирпич».

В доме предусмотрено 550 квартир – от однокомнатных до трёхкомнатных. Девять из них приспособлены для маломобильных жильцов. Квартиры будут сданы с улучшенной отделкой в соответствии со стандартами программы реновации.

Первые этажи новостройки нежилые – планируется, что в них откроются магазины, кафе или салоны красоты. Во дворе появятся две детские площадки, зона со спортивными тренажерами.

