Два жилых корпуса по реновации построят в Зеленограде

Строительство двух жилых корпусов для переселения по программе реновации началось в районе Старое Крюково в Зеленограде, рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в двух корпусах разместятся 323 квартиры, пять из которых будут оборудованы для маломобильных жильцов. Все квартиры будут сдаваться с готовой отделкой. Первый этаж будет нежилым, там разместятся лифты, почтовые ящики и технические помещения. Новостройки будут оснащены системами охраны, оповещения, а также пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

Подземная автомобильная парковка объединит два жилых корпуса, она разместится под территорией тихого, огороженного внутреннего двора. Сам двор благоустроят и озеленят, высадив кустарники и деревья, а также разбив цветники. Во дворе установят детскую и спортивную площадки, а также зону для отдыха.

Программа реновации заработала в 2017 году. Она предусматривает расселение 5176 домов. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

