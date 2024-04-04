Два жилых дома демонтировали на севере Москвы по программе реновации

Два жилых корпуса на Севере Москвы демонтировали в рамках реализации программы реновации с начала 2024 года. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В этом году осуществлен снос двух жилых домов: на Коровинском шоссе, дом 27 в районе Западное Дегунино и дом 8 корпус 4 в районе Бескудниковский», - уточнил глава департамента.По его словам, жители этих домов переехали в новые квартиры.

При демонтаже зданий была применена технология «умного» сноса, которая основана на принципах безопасности, экологичности, максимальной переработки и повторного использования отходов.

При сносе строений строители постарались максимально сохранить деревья. Для этого их закрыли специальными коробами, чтобы уберечь от возможных повреждений.

Загрутдинов добавил, что с начала 2024 года в столице демонтированы более 40 расселенных домов по программе реновации.

