Два тоннеля строят на участке МСД от МКАД до дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе»

В Москве приступили к возведению основных конструкций двух тоннелей на отрезке Московского скоростного диаметра (МСД), соединяющего МКАД и автомобильную дорогу «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Один [тоннель] строится под МКАД, второй – под Симферопольским шоссе. В закрытой части тоннеля, расположенного под МКАД, ведутся монолитные работы. Строители выполняют бетонирование перекрытий и стен, две стены уже готовы, всего их будет восемь», – отметил заммэра.

Общая готовность первого тоннеля, возводимого под МКАД, достигла 70%. Его длина составляет 102,5 метра. На втором тоннеле, под Симферопольским шоссе, строители завершили разработку грунта и выполнили перекрытие участка. Протяженность сооружения достигает 128 метров.

Длина участка МСД от МКАД до дороги «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» составляет 11 километров, сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства ряда участков Московского скоростного диаметра) Юрий Кравцов. Он уточнил, что 3,6 километра из них – это основной ход, остальное – улично-дорожная сеть.

На участке много искусственных сооружений из-за развитой инфраструктуры и плотной застройки, отметил Кравцов. Кроме тоннелей на этом отрезке строятся эстакады, очистные сооружения, надземные и подземные пешеходные переходы. Возводится мост через реку Битцу.

Строительство МСД ведется с минимальным влиянием на сложившуюся инфраструктуру города за счет использования передовых инженерных решений. Московский скоростной диаметр – один из крупнейших транспортных проектов страны, его протяженность составляет 68 километров.

