Два корпуса по реновации появятся в столичном районе Гольяново

На востоке столицы началось строительство двух жилых корпусов для переселения по программе реновации, рассказал глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, два корпуса по индивидуальному проекту появятся на Байкальской улице. В них расположится 653 квартиры, пять из которых оборудуют для маломобильных граждан. В новостройках установят системы охраны входа в здания, пожарную сигнализацию и видеонаблюдение. На первых нежилых этажах разместятся лифтовые холлы, почтовые ящики и помещения для хранения инвентаря.

Территорию внутреннего двора озеленят и благоустроят, возведут детскую и спортивную площадки, а также место для отдыха. Во дворе также установят скамейки, разобьют клумбы и газоны.

В 2023 году в рамках программы реновации под заселение передали 59 новостроек, более 47 тысяч человек обеспечили жильем. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:Реновация ЖильяСтроительство

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