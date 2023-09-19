Донстрой завершил монтаж фасадов в третьем квартале «Острова»

Компания Донстрой завершила работы по монтажу фасадов в третьем квартале проекта «Остров» на Мневниковской пойме.

Все работы ведутся по запланированному графику: строители устанавливают витражи в помещениях на первом этаже и на центральной входной группе второго корпусов. Также они занимаются отделкой лифтовых холлов и коридоров на этажах. В общей сложности на площадке трудятся 608 человек, задействованы 25 единиц техники. Общая готовность всех домов квартала составляет около 90%.

Архитектурная концепция исполнена в духе классической городской усадьбы. Особую изюминку месту придаст крытая галерея со стеклянной крышей, тянущейся вдоль всего фасада. На территории установлены лаунж-зоны с удобной подогреваемой мебелью, столиками и подсветкой. Жилой комплекс станет первым в стране с сетью 5G.

В домах третьего «Острова» у жильцов будет доступ к инновационной технологии «Свободные руки», которая объединяет в себе систему контроля управления доступом, калитки и двери с электроприводом, а также умные лифты. Все двери будут автоматически открываться после идентификации личности, а лифт доставит пассажира на нужный этаж. Пешеходные тропинки будут подогреваться системой водяного отопления, территория перед входом в здание – электрическим способом.

В квартирах третьего «Острова» можно будет установить камин. В них также есть лоджии, окна в ванной, увеличенная высота потолков до четырех метров. Сейчас в продаже доступен 31 лот площадью от 47 до 187,8 квадратных метров.

