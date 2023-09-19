Донстрой завершил монтаж фасадов в третьем квартале «Острова»
Компания Донстрой завершила работы по монтажу фасадов в третьем квартале проекта «Остров» на Мневниковской пойме.
Все работы ведутся по запланированному графику: строители устанавливают витражи в помещениях на первом этаже и на центральной входной группе второго корпусов. Также они занимаются отделкой лифтовых холлов и коридоров на этажах. В общей сложности на площадке трудятся 608 человек, задействованы 25 единиц техники. Общая готовность всех домов квартала составляет около 90%.
Архитектурная концепция исполнена в духе классической городской усадьбы. Особую изюминку месту придаст крытая галерея со стеклянной крышей, тянущейся вдоль всего фасада. На территории установлены лаунж-зоны с удобной подогреваемой мебелью, столиками и подсветкой. Жилой комплекс станет первым в стране с сетью 5G.
В домах третьего «Острова» у жильцов будет доступ к инновационной технологии «Свободные руки», которая объединяет в себе систему контроля управления доступом, калитки и двери с электроприводом, а также умные лифты. Все двери будут автоматически открываться после идентификации личности, а лифт доставит пассажира на нужный этаж. Пешеходные тропинки будут подогреваться системой водяного отопления, территория перед входом в здание – электрическим способом.
В квартирах третьего «Острова» можно будет установить камин. В них также есть лоджии, окна в ванной, увеличенная высота потолков до четырех метров. Сейчас в продаже доступен 31 лот площадью от 47 до 187,8 квадратных метров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Средства ПВО сбили украинский Су-25 в Запорожской области
- СМИ: Зеленский впервые с 2022 года вылетел за рубеж на украинском самолете
- Баку уведомил Москву о начале боевых действий за несколько минут до их начала
- Киселев заявил, что медиагруппа «Россия сегодня» отказывается от техники Apple
- Создатель легендарной «копейки» Авдесняк умер в Москве
- Заместитель министра Польши: ЕС пора применить политику закрытых границ
- Politico: Дипломат ЕС усомнился в трезвости замминистра Украины после слов о ВТО
- Пашинян созвал заседание Совбеза Армении
- Пушков: расследование NYT о Константиновке вскрыло разлад между Киевом и Западом
- Президент Турции Эрдоган заявил, что Путин не уйдет из Крыма
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru