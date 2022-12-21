Донстрой ввел в эксплуатацию в Раменках свыше 384 тысяч «квадратов» недвижимости

Девелопер получил разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди жилого комплекса комфорт-класса «Огни», который входит в состав проекта комплексного освоения территории в Раменках. Менее, чем за пять лет, девелопер сдал здесь более 384 тыс. кв. м недвижимости.

В сообщении пресс-службы компании отмечается, что площадь новых башен «Огней» составила почти 96 тыс. кв. м, при этом они имеют высокий класс энергоэффективности — А+. Всего в домах находится свыше тысячи квартир площадью от 27,5 до 98,4 «квадратов» с потолками до 3,5 м. На первых этажах корпусов располагаются восемь коммерческих помещений площадью более 1,1 тыс. кв. м.

Будущих жителей встречает лобби, выполненное в эксклюзивном дизайне, со стойкой ресепшн и зоной ожидания. Входная группа украшена панорамным витражным остеклением. В домах установлены бесшумные лифты Schindler, которые развивают скорость до 2,5 м/с. На лифте можно спуститься с любого этажа на двухуровневую подземную парковку, где расположено 525 машиномест.

Кроме двух новых домов, Донстрой сдал в Раменках первую очередь «Огней» площадью 84,6 тыс. кв. м, а также первый премиальный клубный дом «Река» (35,3 тыс. кв. м) и первый квартал проекта бизнес-класса «Событие» (168,2 тыс. кв. м). В первых «Огнях» полным ходом идут ремонты в 323 из 918 квартир, а в 367 уже отпраздновали новоселье. В «Реке» собственники приступили к отделке 38 из 154 квартир. В первом «Событии» Донстрой передал покупателям 542 квартиры из 1 036. Будущие жители начали ремонт в 125 квартирах.

Донстрой создает в Раменках также парк «Событие». Прошедшей осенью компания открыла первую очередь парка. Девелопер, в частности, обустроил набережную реки Раменки с экообразовательным маршрутом, установил 13 новых площадок для спорта и досуга и проложил 1,5 км вело-пешеходных дорожек.

