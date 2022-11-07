Донстрой устанавливает в своих проектах лифты из Европы
В московских жилых комплексах «Сердце Столицы», «Остров» и «Символ» монтируются лифты ведущих европейских производителей, сообщили в компании Донстрой.
«Мы предлагаем покупателям современные технологичные дома с лучшим оборудованием. Для наших будущих проектов мы расширяем сотрудничество с новыми ведущими лифтовыми производителями», - отметила руководитель департамента сопровождения проектов Донстрой Наталья Бунина.
По ее словам, компания уже заключила меморандумы о стратегическом партнерстве с производителями лифтов из Турции, Греции и Китая.
При этом в первом и третьем кварталах проекта «Остров» в Мневниковской пойме будут установлены лифты немецкого бренда ThyssenKrupp с дизайнерской отделкой кабин.
В корпусах проекта «Символ» в Лефортово появятся лифты ThyssenKrupp и Schindler.
В одном из новых корпусов "Сердца Столицы» в Хорошево-Мневниках уже установили семь лифтов компании Schindler.
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