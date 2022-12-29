Донстрой стал одним из лидеров рейтинга застройщиков по версии Forbes
Донстрой вышел в число лучших компаний строительной отрасли согласно рейтингу, составленному журналом Forbes. Девелопер занял второе место в рейтинге уверенности застройщиков столицы в категории «Жилье бизнес-класса».
Эксперты Forbes при расчете принимали во внимание выручку за 2021 г. и первую половину 2022 г. Кроме того, учитывалось отношение выручки первого полугодия 2022 г. к аналогичному периоду 2021-го. Оценивалось количество проектов в реализации, новые жилые комплексы, вышедшие на рынок в 2022 г., и номинальная продажная стоимость лотов. Исследование охватывало квартиры и апартаменты, представленные в продаже на 20 ноября 2022 г.
Площадь строящихся проектов Донстрой составляет свыше 2 млн кв. м. В 2021-2022 г. компания суммарно ввела в эксплуатацию более 953 тыс. кв. м недвижимости, включая школу и два детских сада, которые были переданы городу.
На ряду с жилыми кварталами и объектами социальной инфраструктуры компания обустраивает новые общественно-рекреационные пространства, доступные всем горожанам. Так, в проекте «Символ», Донстрой создает парк «Зеленая река», площадь которого составит 10 га. В Раменках девелопер благоустраивает парк «Событие», который займет территорию в 24 га.
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