«Донстрой» стал лидером на элитном рынке

Число сделок в элитных новостройках в столице России в третьем квартале побило четырехлетний рекорд, свидетельствую данные ведущих риэлторских компаний. Всего с начала года на первичном рынке элитного жилья в Москве с начала 2020 года заключена 1091 сделка, что на 5% больше совокупного значения за аналогичный период прошлого года.

По итогам трёх кварталов лидером в высокобюджетном сегменте стал «Донстрой». За этот период компания продала более 35 тысяч квадратных метров жилья премиум и элит-класса. Это составляет 17% от общего объема продаж в Москве. По сравнению с прошлым годом суммарная площадь проданной высокобюджетной недвижимости в компании увеличилась на 15%.

Как отмечают в «Донстрой», нынешний год в условиях пандемии существенно изменил рынок элитной недвижимости. Покупатели стали отдавать предпочтение более просторным квартирам, где предусмотрены лоджии, открытые террасы, дополнительная комната, которую можно использовать как рабочий кабинет, спортивный зал или гостевую спальню.

В структуре сделок компании преобладают многокомнатные лоты, на них приходится более 40%. Ещё 37% покупателей выбирают трехкомнатные квартиры. При этом отмечено снижение доли клиентов, которые приобретают одно- и двухкомнатные варианты.

