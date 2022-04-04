Донстрой предложил квартиры в рассрочку до 3 лет под 10% годовых

Клиенты компании Донстрой получили уникальную возможность приобрести новое жильё с рассрочкой до трёх лет под 10% годовых. При заключении сделки оплачивается первоначальный взнос в размере 30% от стоимости квартиры, для оформления достаточно предъявить паспорт.

Важные преимущества программы: периодичность погашения рассрочки - один раз в год; неограниченный бюджет покупки; отсутствие требования по подтверждению дохода, стажа работы, оформлению страхования и поручительства. Такая рассрочка для большинства клиентов застройщика выгоднее, чем ипотечное кредитование, поскольку позволяет защитить средства от инфляции, не тратя время на сбор документов и получение одобрения банком.

Удобный график погашения позволяет оставить свободные средства в бизнесе или разместить их на депозите. Кроме того, можно не спешить с продажей старой квартиры для оплаты новой, в случае такой необходимости, дождавшись наилучших условий.

Предложение действует до 20 апреля 2022 года и распространяется на большинство квартир в пяти строящихся жилых комплексах Донстроя: «Остров» в Мневниковской пойме с совершенно новой моделью городской жизни, «Событие» и «Река» в Раменках, «Сердце Столицы» на Шелепихинской набережной и «Символ» в районе Лефортово с собственной развитой инфраструктурой.

