«Донстрой» предлагает ипотечную ставку от 1,9% годовых
Компания "Донстрой" запускает ипотечную программу с субсидированной ставкой. В программу включены 14 различных предложений по размеру первоначального взноса и ипотечной ставки.
Чтобы получить минимальную ставку 1,9%, клиенту следует оплатить 40% от стоимости квартиры и провести электронную регистрацию сделки. Данная ставка действует в течение 1 года. В линейке предложений также есть ставки от 6,5% сроком на два года и фиксированная ставка на весь срок кредитования от 11,8%.
Одним из главных преимуществ программы является неограниченная сумма займа. Размер первоначального взноса варьируется от 10% до 50%, срок кредитования - до 30 лет. Все это позволяет клиенту купить квартиру любой стоимости на комфортных условиях.
Приобрести квартиру на условиях новой программы можно во всех строящихся проектах девелопера: "Сердце Столицы", "Остров", "Событие", "Река" и "Символ". Финансовый партнер программы - банк ВТБ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 195 / сут.
Умерли
374 тыс.+223 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 200 / сут.
- В Подмосковье задержали мужчину, который поджёг машину с символами спецоперации
- Россия расширила санкционный список граждан США
- СМИ: Павел Дуров стал гражданином ОАЭ
- ЕС ввёл санкции в отношении российского бизнесмена Евгения Пригожина
- США запретили связанным с Россией судам заходить в свои порты
- СМИ: число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери выросло до семи
- Великобритания запретила импорт серебра и икры из России
- Попавших в плен на Украине свердловских военных вернули в Россию
- Минюст предложил исключить маркировку «иноагента» в соцсетях
- В Турции создадут еще одну авиакомпанию для перевозок россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru