«Донстрой» предлагает ипотечную ставку от 1,9% годовых

Компания "Донстрой" запускает ипотечную программу с субсидированной ставкой. В программу включены 14 различных предложений по размеру первоначального взноса и ипотечной ставки.

Чтобы получить минимальную ставку 1,9%, клиенту следует оплатить 40% от стоимости квартиры и провести электронную регистрацию сделки. Данная ставка действует в течение 1 года. В линейке предложений также есть ставки от 6,5% сроком на два года и фиксированная ставка на весь срок кредитования от 11,8%.

Одним из главных преимуществ программы является неограниченная сумма займа. Размер первоначального взноса варьируется от 10% до 50%, срок кредитования - до 30 лет. Все это позволяет клиенту купить квартиру любой стоимости на комфортных условиях.

Приобрести квартиру на условиях новой программы можно во всех строящихся проектах девелопера: "Сердце Столицы", "Остров", "Событие", "Река" и "Символ". Финансовый партнер программы - банк ВТБ.