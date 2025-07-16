«Донстрой» передал ключи во втором клубном доме в Раменках
Девелопер «Донстрой» завершил передачу квартир собственникам во втором клубном доме «Река» в Раменках. Процесс начался около года назад, на шесть месяцев раньше срока.
«Донстрой» возводит дом «Река» в рамках масштабного проекта комплексного освоения территории в Раменках. Клубный дом состоит из 154 квартир. Среди них, в том числе, пентхаусы с приватными входами, каждый из которых занимает отдельный этаж. На некоторых этажах расположены лоджии и собственные террасы. В ряде лотов предусмотрены камины. В квартирах с зимним садом можно обустроить собственную оранжерею.
Архитектурная концепция здания выдержана в стиле современной классики. Фасады из натурального камня выполнены по авторскому проекту известного архитектора Павла Андреева. Дом имеет свой секретный двор-сад с зелёными зонами для тихого отдыха и пространствами для занятий спортом и игр с детьми, а также индивидуальные кладовые помещения и подземный паркинг, рассчитанный на 241 машино-место.
Главным центром притяжения в районе станет ландшафтный парк «Событие» площадью 24 га. Первый участок парка вдоль реки уже введён в эксплуатацию и доступен для посещения. Кроме уже действующего экомаршрута длиной 1,5 км с информационными стендами о растениях парка, там появятся событийная площадь с фонтаном и сценой, «Фабрика молодёжи» и смотровая площадка.
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