«Донстрой» объявил скидку на видовые квартиры
На ряд квартир в третьем квартале ЖК «Событие» в Раменках и 26-27 корпусах ЖК «Символ» в Лефортово застройщик объявил скидку 7%. В компании «Донстрой» сообщили, что предложение действует до 20 мая, в акции участвуют преимущественно видовые квартиры на высоких этажах.
В третьем квартале «События» скидка распространяется на лоты от компактных функциональных студий до просторных вариантов с несколькими спальнями для большой семьи. Квартиры расположены на верхних этажах, из окон открываются прекрасные виды на главный бульвар парка «Событие». В акции также участвует четырехкомнатная квартира с тремя спальнями, просторной кухней-гостиной и собственной террасой в 15 квадратных метров.
Третий квартал отличается большим внутренним двором, где появятся спортивные и игровые зоны для жителей всех возрастов. Отдохнуть с книгой на свежем воздухе можно в теневом саду, а организовать детский праздник на специальной площадке. Лобби «События» находится главный вход в одноименный парк, который выводит на пешеходный «летящий» мост, ведущий к обзорной площадке с панорамой парка и видом на МГУ.
В 26-27 корпусах «Символа», входящих в квартал «Искренность», скидка предоставляется на двухкомнатные квартиры на высоких этажах с видами на парк «Зеленая река». Потолки до 3,5 метра и панорамные окна «в пол» высотой до 3 метров наполняют квартиры большим количеством света.
Входные группы «искренних» корпусов украшает авторская отделка, мягкие зоны ожидания и лаунж-пространства, где можно выпить кофе. Для маленьких жителей предусмотрены детские игровые комнаты с активной и тихой зонами. Покупатели «Искренности» оценят близость детских садов и школ, кафе и супермаркетов.
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