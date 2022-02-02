Донстрой объявил о старте продаж в пятом квартале ЖК «Событие» в Раменках

Уникальное предложение по жилью премиум-класса появилось на рынке новостроек Москвы. Компания «Донстрой» объявила старт продаж в двух 32-этажных домах, входящих в пятый квартал жилого комплекса «Событие» в Раменках, одном из самых престижных районов Москвы. Строители продолжают делать акцент на жилье, где можно комфортно жить, работать и отдыхать.

Квартал отличает элегантная архитектура ар-деко в современной интерпретации. Дома рассчитаны на 569 квартир площадью от 29 до 166 квадратных метров. Девелопер предлагает в том числе редкие форматы квартир: видовые с угловым остеклением, с террасами и окном в ванной. Высота потолков в квартирах составляет от 3 до 4,5 метров, из больших окон открываются виды на парк и город.

Центральная входная группа нового «События» - двухуровневый атриум с витражными окнами и стеклянной крышей. Лобби позволят жителям комфортно работать и отдыхать: в нем есть лаунж-зона, коворкинг, детский клуб. Во входной группе также появятся стойка ресепшен с кофе-пойнтом, вендинговые аппараты, цифровые почтовые ящики, банкомат.

Собственная территория «События» позволяет активно проводить досуг. Кафе с террасами во дворе подойдут для встреч и семейных посиделок. Предусмотрена воркаут-зона, зона для игры в петанк и детская площадка – для активных жителей.

Огороженная территория дома обеспечена круглосуточной охраной, системами контроля доступа и видеонаблюдения. Есть трехуровневый подземный паркинг с автоматическими мойками колес.

Квартал «Событие» - часть масштабного проекта компании “Донстрой” в Раменках, где реализуются жилые комплексы «Река», «Событие» и «Огни». На участке площадью 55 гектаров также будут построены школа, детский сад, а парк «Событие» займет почти половину территории.